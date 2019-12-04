Николаевская база медицинского снабжения планирует купить компьютеры и офисное оборудование за ₴20 миллионов

Николаевская областная база специального медицинского снабжения Николаевского областного совета планирует закупить компьютерное оборудование на 20 миллионов 59 тысяч гривен.

Информация о тендере опубликована в системе «Прозорро».

Планируют закупить по 570 персональных компьютеров с программным обеспечением, клавиатурой и мышью; многофункциональных устройств; источников бесперебойного питания.

Покупку персональных компьютеров оценили в 11 миллионов 509 тысяч гривен, многофункциональных устройств в 7 миллионов 410 тысяч гривен и устройств электропитания в 1 миллион 140 тысяч гривен.

Планируют купить компьютеры следующей конфигурации: процессор Intel с частотой 1,5-2,8, 4 гигабайта оперативной памяти DDR4, интегрированная видеокарта, встроенные динамики, жесткий диск объемом не менее 500 гигабайт, корпус-моноблок, дисплей с диагональю не менее 21,5 дюйма, операционная система Windows 10 Pro. Из требований вычеркнули наличие Microsoft Office.

Мультифункциональное устройство должно сканировать, копировать и печатать (печать лазерная, монохромная), быть оснащенным оригинальным тонер-картриджем на 10 тысяч страниц.

Средняя стоимость компьютера, который планируют закупить, составляет 20,2 тысячи гривен, МФУ – 13 тысяч гривен, источника бесперебойного питания – 2 тысячи гривен. В сумме один полный комплект оборудования обойдется в 35,2 тысячи гривен.

Компания «Технологии для бизнеса» подала жалобу на тендер из-за «нарушения законодательства и установления заказчиком дискриминационных требований в документации конкурсных торгов». Эта жалоба ожидает рассмотрения.

Напомним, экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала бывшая вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.