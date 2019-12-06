Чемпионский болид Шумахера продали на аукционе за $6,6 миллиона

После завершения последней гонки сезона в Формуле-1 – Гран-При Абу-Даби там же состоялся аукцион, на котором был продан гоночный болид Ferrari F2002.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

На этом болиде в 2002 году немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал свой пятый чемпионский титул. На этом болиде Шумахер-старший одержал победы в трех Гран-При: Сан-Марино, Австрии и Франции. Болид был продан за 6,6 миллиона долларов. Это второй по стоимости болид Ф-1, проданный на аукционе. Ранее болид Шумахера 2001 года был продан за 7,5 миллионов долларов. Часть средств, вырученных с продажи, пойдут в благотворительный фонд Михаэля Шумахера «Keep Fighting Foundation».

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы головы на горнолыжном курорте и долгое время находился в коме. С того времени 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 на публике не появляется, а его семья не раскрывает информацию о состоянии его здоровья.