В США победитель лотереи так и не пришел за джекпотом в $14,6 миллиона

В США победитель лотереи спустя полгода так и не явился за призом в $14,6 миллиона.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «USA Today».

Выигрышный билет приобрели 5 июня в Гудиере, штат Аризона. Победителю дали 180 дней, чтобы получить приз, однако после 5 часов вечера в понедельник, 3 декабря, этот срок истек, и победитель официально потерял право претендовать на $14,6 миллиона.

Представитель Аризонской лотереи Джон Гиллиланд заявил, что это крупнейший невостребованный джекпот с 1999 года, который тогда составил $4 миллиона. Сообщается, что около 30% пойдут благотворительной программе, в которой адвокаты защищают в судах детей, подвергшихся насилию.

Еще $250 тысяч пойдут в фонд, который предоставляет учащимся из числа коренных народов США возможность учиться в колледжах. До $835 тысяч пойдет на программу, которая помогает федеральным и местным правоохранительным органам противодействовать сексуальным преступлениям против детей. Остальные средства пойдут в фонд будущего джекпота.

Напомним, что ранее в США спустя полгода нашли победителя лотереи, выигравшего 1,6 миллиарда долларов.