КП «Гуртожиток» и его жильцы должны «Николаевоблтеплоэнерго» ₴8,5 миллионов: «Там контингент, который тяжело платит»

Николаевское коммунальное предприятие «Гуртожиток» и его жильцы задолжали за услуги отопления перед «Николаевоблтеплоэнерго» 8,5 миллионов гривен.

Об этом в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил директора КП Николай Логвинов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— КП «Гуртожиток» должен 8,5 миллионов гривен, это я обобщаю, потому что само предприятие должно миллион гривен, а остальное – сами жители, с которыми у нас прямое абонирование. И долг накапливается, там контингент, который тяжело платит, - проинформировал директор теплоснабжающего предприятия.

При этом общий долг населения перед предприятием составляет 71 миллион 162 тысячи 342 гривны. По словам Николая Логвинова, по большему счету это старые долги, потому что с 2004 года на руководство предприятия не уделяло должного внимания должникам и не требовали от них выплатить накопившиеся суммы.

К тому же по состоянию на 1 ноября текущего года предприятие направило 3 тысячи 674 заявления на сумму 35,2 миллиона гривен в Государственную исполнительную службу на открытие исполнительных производств для принудительного взыскания долгов. На сегодняшний день удалось взыскать 1,1 миллион гривен.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту. Поэтому, «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.

Стоит отметить, что за год с «Николаевоблтеплоэнерго» уволилось 102 работника.