В Николаеве семья собирает $150 тысяч на возможную операцию своей дочери – из облбюджета максимально могут выделить $20 тысяч

Николаевский областной совет может помочь девочке, болеющей раком крови, но только после принятия нового порядка Программы «Турбота».

Об этом шла речь в пятницу, 6 декабря, в ходе комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На комиссию обратилась мать девочки Татьяна Зубкова. Она рассказала, что на сегодняшний день у ее дочери Виктории стадия ремиссии, но химиотерапию они продолжают проходить. Следующие курсы они будут проходить уже в киевской клинике «Охматдед». В то же время, необходимо решить, нужна ли операция по пересадке костного мозга.

— Нас перенаправляют, с понедельника мы должны быть в «Охматдеде», в котором будет еще три блока химии. Стоит вопрос о пересадке костного мозга заграницей. Но опять же, пакет документов с перечнем у нас есть. У нас не хватает заключения «Охматдед», - рассказала Татьяна.

Заместитель начальника управления здравоохранения Оксана Черненко, в свою очередь, рассказала, что девочке необходимо около 150 тысяч долларов. Всей суммы из областного бюджета выделить не могут, но могут дофинансировать операцию. Также чиновница посоветовала матери обратиться в комиссию Министерства здравоохранения, чтоб они тоже выделили средства.

— Мы не может прогнозировать ход заболевания, но, как обозначили, учитывая, что трансплантация костного мозга стоит 140-150 тысяч долларов или евро, сегодня граничная сумма, которую может выделить областной совет – это крошечная сумма. Если родители имеют возможность из собственного кармана заплатить, а мы дофинансируем – это хорошо. Если нет, то лучше все-таки попасть на комиссию МОЗ, постараться взять из двух источников, - сказала Оксана Черненко.

В то же время, начальник департамента социальной защиты населения Оксана Ельчиева отметила, что деньги смогут выделить только в рамках порядка программы «Турбота», который депутатам необходимо принять на сессии облсовета. Глава облсовета Виктория Москаленко отметила, что максимальная сумма, которую могут выделить – это 500 тысяч гривен, а Ельчиева подтвердила эти слова. После чего глава облсовета резюмировала этот вопрос.

— Сегодня мы ждем вывод «Охматдеда», после чего ждем вывод МОЗа, но вы понимаете, что он может быть полгода, это просто я знаю, по тем детям, которых я уже сопровождала. В любом случае, после того, как мы примем на сессии порядок, мы можем своей комиссией голосовать о том, чтоб предоставить помощь, - добавила Москаленко.

Напомним, отец девочки Сергей Зубков уже обращался к депутатам Николаевского городского совета. Он рассказал, что для операции надо собрать еще 120 тысяч долларов, а сама операция должна пройти в клинике в Белоруссии. В ответ на это мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что больших средств для лечения отдельных детей не выделяются, выделяются «не 120 тысяч долларов, и даже не 120 тысяч гривен, но средства выделяются». Также он попросил узнать, сколько можно из городского бюджета выделить денег для девочки.

Ранее сообщалось, что а Николаеве 24 ноября в концертном зале «Юность» прошел большой благотворительный концерт в поддержку 11-летней Виктории Зубковой.