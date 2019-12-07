Саудовский нефтяной концерн «Aramco» стал самой дорогой компанией в мире, побив рекорд «Ali Baba»

Саудовский нефтяной концерн «Aramco» в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире – со стоимостью 1,7 трлн долларов. В ходе IPO «Aramco» превзошел показатель по привлечению средств, достигнутый китайским ритейлером «Ali Baba» на Уолл-стрит в 2014 году. Тогда китайскому концерну удалось привлечь 25 млрд долларов.

Размещение акций «Aramco» на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана – сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Первоначально планировалось, что «Aramco» выйдет на биржу в 2017 году.

Напомним, что ранее крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники.