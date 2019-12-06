Путин заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Запуск газопровода «Северный поток-2» не означает отказ от транзита газа через Украину.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ».

По словам Путина ввод нового газопровода в середине 2020 года - это вопрос экономической целесообразности.

«Хочу подчеркнуть - это (Северный поток-2. – Ред.) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

Он также добавил, что ввод газопровода в эксплуатацию в 2020 году позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», - добавил Путин.

Однако он надеется, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Отметим, что 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия

Напомним, что ранее АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.