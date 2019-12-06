Компания «Ростдорстрой» получит более ₴1 миллиарда на ремонт трассы «Николаев – Кропивницкий»

Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила с одесской фирмой «Ростдорстрой» договор о капитальном ремонте трассы «Николаев – Кропивницкий». Сумма договора – 1 миллиард 45 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте «Прозорро».

Всего до 1 июля 2022 года планируют отремонтировать 37 километров 314 метров дороги. Предполагается, что всю стоимость ремонта оплатят из Государственного бюджета Украины.

Тендер на ремонт трассы объявляли в июне 2019 года, его в сентябре выиграл «Ростдорстрой», но тогда тендерный комитет отменил торги из-за «невозможности устранить нарушения». «Ростдорстрой» обратился в Хозяйственный суд с требованием отменить решение тендерного комитета, обязать САД продолжить процедуру закупки и заключить договор. Суд полностью удовлетворил иск «Ростдорстроя». Поэтому договор с «Ростдорстроем» заключили во исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области от 29 ноября 2019 года.

В итоге в системе «Прозорро» опубликовали отчет о заключенном договоре – подряд отдали компании «Ростдорстрой» по неконкурентной процедуре.

Напомним, что в августе 2019 года Служба автомобильных дорог в Николаевской области подписала с одесской фирмой «Ростдорстрой» договор на 149,2 миллиона гривен. За эти деньги компания должна провести текущий средний ремонт 7,28 километра трассы Н-11 «Николаев – Днепр».

Ранее николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы – «Альтком» и «Ростдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил с такими фирмами попрощаться.

В 2017 году полиция открыла уголовное производство против компании «Ростдорстрой», которую подозревали в злоупотреблениях при ремонте трассы Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».