Спасатели дали рекомендации, как избежать пожаров в жилых домах

В Украине самыми распространенными причинами пожаров в домах являются курение в постели, неисправность и перегрузка электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Спасатели просят заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и следовать таким рекомендациям:
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть со спичками;
- если вы обогреваете помещение с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность; у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
- все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;
- золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места; не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий;
- следите за состоянием и исправностью электросети;
- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;
- не курите в постели;
- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности.
Также спасатели советуют обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарной помощи, тушение в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения.
Напомним, что ранее в Николаеве из-за нарушений правил безопасности загорелась крыша бани возле частного дома.