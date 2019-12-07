Спасатели дали рекомендации, как избежать пожаров в жилых домах

В Украине самыми распространенными причинами пожаров в домах являются курение в постели, неисправность и перегрузка электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели просят заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и следовать таким рекомендациям:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть со спичками;

- если вы обогреваете помещение с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность; у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

- золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места; не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий;