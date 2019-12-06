Кабмин на 70% сократил субвенцию на соцэкономическое развитие – на Николаевщине многие ОТГ не получат запланированных денег

Кабинет министров на 70% уменьшил количество средств, выделяемых местным бюджетам на социально-экономическое развитие в 2019 году.

Об этом идет речь в обращении «Ассоциации городов Украины» к Кабинету Министров и правительству.

4 декабря на заседании Правительства были внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров от 10 июля 2019 года № 500-р, которыми изменено распределение субвенции между местными бюджетами на социально-экономическое развитие. Субвенция была уменьшена на 1,7 миллиардов гривен.

Из запланированных 2,5 миллиардов гривен для всей Украины выделяют только 790 миллионов. Также сообщается, что значительно уменьшили бюджет ОТГ, в некоторых громадах оставили 2-3 тысячи гривен субвенции.

«Кроме того, исключено значительное количество объектов социально значения и бюджетов органов местного самоуправления. Так, утвержденными изменениями исключено 50% бюджетов органов местного самоуправления, из которых подавляющее большинство - объединенные территориальные общины. При этом для большинства органов местного самоуправления значительно уменьшены объемы субвенции, в отдельных случаях до 2-3 тысяч гривен», - сказано в сообщении Ассоциации.

К примеру, для города Николаева субвенцию уменьшили с 5 миллионов 960 тысяч гривен до 4 миллионов 204 тысяч. В Вознесенске оставили 66 тысяч, вместо запланированных 916 тысяч, а Первомайску вообще ничего не выделили.

Аналогичная ситуация и в ОТГ – к примеру, в Братский, Еланецкий, Врадиевский и Кривоозерский и Снигиревский районы и в Очаков не выделили субвенции, в Березнеговатский район направят 3 миллиона 154 тысячи гривен, вместо запланированных 6 миллионов 344 тысяч.

Стоит отметить, что этот вопрос также обсуждался на комиссии Николаевского областного совета по вопросам бюджета. По словам главы департамента финансов Вадима Ищенко, подобная проблема во всех украинских городах. Депутат Александр Бондарь, в свою очередь, возмутился, что субвенциями обделили и новосозданные ОТГ.

— Под это же постановление попали новосозданные ОТГ, они ж не получили средства на соцэконоразвитие. Если брать Новобугский район, то Новобугская ОТГ, она так и не получила этих средств, а там 14 миллионов, - сказал Бондарь.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали 35 миллионов средств субвенции из Государственного бюджета, из-за чего, к примеру, остановлены работы по прокладке дюкера в Варваровке.