Значительная часть украинских трудовых мигрантов собираются переехать из Польши в Германию, - соцопрос

В Германию из Польши хотят уехать около 70% украинцев, которые сейчас рассматривают возможность работы в другой стране. А такую возможность рассматривают половина украинских работников в Польше.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на ноябрьский опрос агентства по трудоустройству Otto Work Force и польскую газету Rzeczpospolita.

Социологи опросили 500 рабочих из Украины. Всего 52 процента украинцев, которые временно работают в Польше (согласно упрощенной процедуре декларации), планируют переехать в другую страну.

Растущей популярности Германии способствуют не только высокая заработная плата (по сравнению с Польшей), но и иммиграционные правила, которые вступят в силу в начале 2020 года, что откроет немецкий рынок труда для специалистов из-за пределов Европейского Союза. Чехия занимает второе место, куда хотят уехать 34% работающих в Польше украинцев. На третьем месте Нидерланды (23%). Нынешний рост числа желающих мигрировать в другие страны также связан с уменьшением удовлетворенности украинцев работой в Польше. В 2017 году 94% украинцев были удовлетворены работой в Польше. Сейчас – 72 процента.

По оценкам Томаша Дудека, управляющего директора Otto Work Force Polska, это снижение удовлетворенности связано не с тем, что условия у польских работодателей ухудшились, а с тем, что работники из Украины все больше осознают различные возможности, в том числе те, которые предлагают другие страны.

Однако, как прогнозируют в Otto Polska, масштаб переездов работников в Германию может быть ниже, чем это обусловлено планами опрошенных украинцев; открывая свой рынок, правительство Германии также установило высокие стандарты для сотрудников из-за пределов Европейского Союза, то есть имея документально подтвержденные профессиональные квалификации, признанные немецким офисом, и знание немецкого языка как минимум на уровне B1.

По данным Минсоцполитики Украины, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

Напомним, ранее сообщалось, что заробитчане пересылают в Украину около $6,5 миллиардов ежегодно.