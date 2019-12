Кабмин собирается взыскать с Коломойского и Боголюбова деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка

Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации «ПриватБанка» с бывших владельцев.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

Гончарук отметил, что правительство Украины не видит никаких оснований для возвращения «ПриватБанка» бывшим акционерам.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — сообщил глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас Нацбанк разрабатывает определенные законодательные инициативы, чтобы запретить возвращение бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными. По его словам, правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч.

«Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего», — сказал Гончарук.

Также глава правительства подчеркнул, что сейчас между Украиной и МВФ ведутся переговоры о формате будущей программы.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.

Также заявлялось, что государственный «ПриватБанк» не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского.

В частности, экс-владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 миллионов фунтов стерлингов судебных издержек по решению Апелляционного суда Лондона.