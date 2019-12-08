В очереди за получением квартир находятся более 46 тысяч украинских военнослужащих

Об этом в эфире программы «Нині вже» на Hromadske рассказала заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

«Все страны давно отказались от такой практики вообще, потому что это неподъемная практика для государства. И нам надо системно решить этот вопрос, потому что эти обязательства есть сейчас. Система точно будет меняться на будущее», — рассказала Фролова.

Чиновница отметила, что в ее ведомстве ищут пути решения проблемы длинных очередей за получением жилья. Кроме того, она отметила, что у Минобороны нет достаточного количества служебно-должностного жилья, предоставляемого во временное пользование на 2-3 года.

«Если человек не попадает в такое жилье, он должен получать денежную компенсацию за съем квартиры. И это тоже вопрос, потому что, например, к последнему периоду сержанты вообще не могли получать деньги за наем, хотя в то же время они были частью армии», — добавила Фролова.

Она заверила, что на 2020 год в Минобороны увеличили финансирование на новые инфраструктурные проекты для строительства служебно-должностного жилья.

Напомним, как член исполкома горсовета Владимир Тимошин предложил, что раздавать квартиры в Николаеве иногородним силовикам нужно только после их выхода на пенсию.