Жительнице Николаева нужна помощь в прохождении послеоперационной терапии

Вита Николаева Жительница Николаева 29-летняя Вита Николаева просит о помощи в послеоперационном лечении.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в 2012 году у Виты диагностировали острый миелобластный лейкоз, в 2017 случился рецидив, ей сделали пересадку костного мозга. Она попала под госпрограмму и Украина оплатила счет из турецкой клиники. После был открыт сбор средств для перелета в Анталию на лечение.

«Я в отчаянии. Буквально несколько недель назад начался жуткий зуд по всему телу. Сдала анализы. Всё печально. От хороших показателей не осталось и следа. К «чесотке» присоединились красные пятна. Плохое самочувствие, головокружение, задышка, постоянная тошнота. Я связалась с профессором. Выслала все анализы,фото сыпи. Ответ: РТПХ (реакция трансплантат против хозяина). Так как у меня этой реакции не было,да и в любом случае РТПХ очень опасно», - говорится в сообщении.

Девушке необходимо пить иммуносупрессию - препарат Jakavi.

«Стоимость этих медикаментов в районе тысячи долларов. Это если брать через кого-то в Турции, в Украине ещё больше цена. Сколько их придётся пить - неизвестно. Известно только то,что упаковки хватит только на месяц. Денег нет. Анализы,медикаменты высасывают из семьи всё. Если не придерживаться рекомендаций профессора,и не пить медикаменты - я не знаю,что будет.... Рецидив, смерть. Страшно. Очень страшно. Нельзя опускать руки. Надо биться до последнего. Стыдно, вы не представляете насколько стыдно. Но если я не буду действовать - мои дети останутся без мамы», - написала Вита.

«Если у вас есть возможность помочь - не проходите мимо. Может быть у вас есть этот препарат? Или у вас есть желание помочь финансово. Молитвенная помощь. Я буду безмерно благодарна любой помощи», - отметила она.