«Без помощи семья не справится»: Маленькой жительнице Николаева собирают деньги на лечение

Алёна Кашпуренко Маленькой жительнице Николаева Алёне Кашпуренко нужна помощь в лечении.

Об этом сообщает волонтёр Елена Бондаренко.

В 2018 девочка перенесла трансплантацию стволовых клеток (пересадку костного мозга). У неё прогрессировала болезнь - комбинированный иммунодефицит и апластическая анемия.

После трансплантации, которую провели в Турции, всё шло хорошо, но сейчас у Алёнушки РТПХ - реакция «трансплантат против хозяина» одна из главных осложнений после трансплантации стволовых клеток.

«Контроль над РТПХ – непростая задача для врачей-клиницистов, так как рефрактерная РТПХ является наиболее распространенной причиной трансплантат-ассоциированной смертности. Основной целью терапии хронической РТПХ является излечение от данного осложнения. Эта терапия очень дорогостоящая, например сильнейший иммуносупресант "JAKAVI", который Алёнушка принимает, нужно 15 мг в сутки, стоимость 1 упаковки 5 350 лир (около 1000$) хватает на 2 недели», - пишет волонтёр.

Также нужно делать контроль каждые три месяца и наблюдаться у профессора в Турции.

«Благодаря помощи неравнодушных людей Алёнушка с мамой смогли полететь на два контроля! Очень скоро нужно лететь и в третий раз, а возможности у семьи исчерпаны. Ещё совсем немного и Алёнушка будет здорова, и будет жить полноценной жизнью, но без помощи семья не справится», - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 2819 6753 - Кашпуренко Анна (мама)