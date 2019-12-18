70 подрядов на ₴16 миллионов: Как в Витовском районе заключили договора без торгов с фирмами без работников

Проведение тендеров для заказа услуг по ремонту, строительству и других работ уже не ново для Николаевщины, ведь систему электронных публичных закупок Prozorro государство ввело еще в сентябре 2015 года. Изначально планировалось, что такая площадка сделает взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками более открытыми и прозрачными. Что удастся побороть коррупцию, хищения бюджетных средств и многие другие проблемы, но удалось ли? Риторический вопрос, ведь чуть ли не каждый день СМИ пишут о том, что чиновники присвоили миллионы на ремонте школ, спортплощадок, детского сада, раздерибанили подряды между фирмами, которые связаны между собой, отдали деньги подрядчику, который не раз уже подозревался в хищениях денег или получил бюджетные средства за невыполненные работы, и многое другое. Чиновники постоянно находят лазейки и методы для своей выгоды. И следующая история, возможно, не станет исключением.

Сегодня пойдет речь о вотчине главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко – Витовском районе. Именно здесь началась ее политическая карьера, когда «юрист Майдана», как любит называть себя Виктория Викторовна, стала главой тогда еще Жовтневой РГА. А после ее избрания в областной совет Витовскую РГА возглавил Александр Демчук (отец ребенка Виктории Москаленко). Ко всему прочему, именно Витовский район входит в округ Виктории Москаленко. Поэтому этот материал кроме правоохранительных органов должен быть интересен и ей.

Как свидетельствуют данные Prozorro, начиная с сентября 2017 года, именно в этом районе две фирмы получили 60 подрядов на ремонт систем освещения на общую сумму в 11 миллионов 997 тысяч 862 гривны. Договора были заключены без проведения торгов ввиду применения процедуры допороговой закупки. Иными словам, когда сумма договора не предполагает проведение торгов.

Итак договора на ремонт освещения распределили между двумя подрядчиками: киевское ЧП с николаевскими корнями «Місто Плюс» и ФЛП Алена Мельникова из Витовского района Николаевской области. С «Місто Плюс» заключили в общей сложности 36 договоров на сумму 7 миллионов 852 тысячи 873 гривны, а с ФЛП Мельникова – 24 договора на сумму 4 миллиона 144 тысячи 989 гривен.

Самое интересное, что фирмы оказались связаны между собой. Руководителем «Місто Плюс» является та же Алена Мельникова, которая зарегистрирована как предприниматель. То есть, фактически все подряды отдали в одни руки.

За комментарием о качестве предоставляемых работ, а также, по каким причинам договора заключались именно с этими подрядчиками, мы обратились к непосредственным заказчикам работ: в Засельский сельсовет, Воскресенский поселковый совет, Галициновский сельсовет, отдел образования Галициновского сельсовета и отдел образования Воскресенского поселкового совета, ДП «Первомайский поселковый совет». Все ответственные чиновники как один уверенно заявили, что с этими подрядчиками работают давно и никогда нареканий к выполненным работам у них не было, в том числе и к этим – работы выполнялись в срок, на все есть гарантия, если и были какие-то замечания, то рабочие все устраняли. На вопрос о том, сколько рабочих числиться у фирм-подрядчиков, ведь заключенных договор не мало, чиновники заявляли, что точных данных у них нет, но по пару человек на объекте всегда было.

Однако, по имеющейся у редакции «Преступности.НЕТ» информации, на ЧП «Місто Плюс» официально трудится всего два человека – директор и главный бухгалтер, которые вряд ли будут проводить капитальные ремонты уличного освещения и электроснабжения детсадов. А у ФЛП Мельникова вообще нет работников кроме самой Алены Мельниковой. Услышав данную информацию, чиновники отмечали, что скорей всего привлекались рабочие на субподряде, однако добавляли, что их интересует результат и качество работ, а не количество работников у фирм.

Также нам удалось связаться с самой Аленой Мельниковой. Однако после первого же вопроса, о том каким образом с ними связались сельские советы Витовского района и, как долго они с ними сотрудничают, Алена Мельникова сбросила вызов, а позже и вовсе отключила телефон.

Из 28 заключенных договоров с ФЛП Мельникова 24 заключены чиновниками Витовского района Из 37 договоров заключенных с "Місто Плюс" - 36 договор заключили чиновники Витовского района Все 10 договоров, которые заключены с данным ФЛП, заключили чиновники Витовского района

Еще интересными являются заключенные договора с ФЛП Виктория Удовиченко на реконструкцию спортплощадок и ремонт остановочных комплексов в Витовском районе. С данным ФЛП заключили 10 договоров на сумму 4 миллиона 92 тысячи 717 гривен, почти все из них заключены в текущем году и соответственно оплаты по ним еще не было. Стоит отметить, что зарегистрировано ФЛП год назад в Николаеве и участия в других тендерах не принимало.

Именно последний факт и заинтересовал больше всего, ведь договора стали заключать почти сразу после регистрации ФЛП. Складывается ощущение, будто его и регистрировали специально под эти договора.

Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, мы пошли по той же схеме - позвонили чиновнице, чей номер указан в тендере для связи, однако конкретных ответов получить не удалось. На вопрос о том, откуда узнали об этом подрядчике и по каким критериям его выбрали как подрядчика, хотя ранее в других торгах она не участвовала, а значит и рекомендаций нет, чиновница ответить не смогла. По ее словам, решение сотрудничать с этим подрядчиком было принято главой тендерного комитета, однако связаться с ним для комментария так и не удалось.

Взять комментарий у самой Виктории Удовиченко тоже не удалось. Она ответила на звонок журналиста, подтвердила, что это Виктория Удовиченко. Однако, услышав вопрос, сказала, что журналист ошибся номером. Странно, не находите? Также стоит отметить, что нанятых рабочих у ФЛП нет. Поэтому опять же остается загадкой, как подрядчик - сама Виктория Удовиченко, проводит работы на 10 объектах сразу?

Написанное выше еще никак не доказывает, что речь идет о коррупционной схеме. Однако определенные вопросы все же возникают. И, как нам известно, у правоохранительных органов они уже возникли.

Юлия Давиденко, специально для «Преступности.НЕТ»