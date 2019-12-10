«Нафтогаз» на декабрь уменьшил для населения стоимость газа на 13%

«Нафтогаз» снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% - до 4277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа», - говорится в сообщении.

Кроме этого, «Нафтогаз» предлагает гарантированную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона.

Гарантированная цена зафиксированна на уровне 5500 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

«Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1 квартале 2020 года», - заявили в компании.

Отмечается, что гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой «Нафтогаз» продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6 тысяч 236 гривен за тысячу кубометров.

«Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 гривен за кубический метр газа (против 8,5 гривен за кубический метр в 1 квартале 2019 года)», - пояснили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.