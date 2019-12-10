АМКУ оштрафовал 16 облагазов – «Николаевгаз» заплатит за доначисление абонентам ₴14 миллионов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов на 278 миллионов гривен и обязал нарушителей осуществить перерасчет бытовым потребителям – «Николаевгаз» за свое нарушение заплатит штраф в размере 14 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

АМКУ установил, что 16 групп, в который входят облгазы и облгазсбыты, с октября 2018 по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке.

Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Кроме «Никоалевагаза» за указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены штрафы на группы: «Винницагаз»- 21 миллиона гривен, «Волыньгаз» - 13 миллионов, «Днепропетровскгаз» - 34 миллиона, «Житомиргаз» - 11 миллионов, «Закарпатгаз» - 18 миллионов, «Запорожгаз» - 14 миллионов, «Ивано-Франковскгаз» - 10 миллионов, «Киевоблгаз» - 49 миллионов, «Львовгаз» - 13 миллионов, «Ровноегаз» - 5 миллионов, «Сумыгаз» - 10 миллионов, «Харьковгаз» - 33 миллиона, «Хмельницкгаз» - 12 миллионов, «Черновцыгаз» - 7 миллионов, «Черниговгаз» - 13 миллионов.

Вместе с этим, Антимонопольный комитет Украины обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции; устранить последствия нарушения этого законодательства путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.