Только четверть горожан полагают, что в Николаеве хорошие условия для бизнеса

В Николаеве только 3% жителей считают, что в городе отличный уровень возможностей для занятия предпринимательской деятельностью. Еще 21% оценили такие возможности как «хорошие».

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Еще 27% николаевцев считает, что в городе средние возможности для бизнеса, а 30% полагают, что такие условия плохие и ужасные. Уровень позитивной оценки возможностей для бизнеса в Николаеве один из самых низких в Украине. К примеру, в Ужгороде он достиг 46%, а в Житомире – 45%. Жители Одессы и Киева в своем мнении сходятся с николаевцами – 26% оценили возможности для бизнеса в Одессе и Киеве как позитивные.

Отметим, что по сравнению с февралем 2017 года оценка возможностей для бизнеса в Николаеве немного выросла.

Также соцопрос показал, что 13% николаевцев считают, что достаточно получают денег за свою работу. А 57% николаевцев полагают, что в городе плохие и ужасные возможности, чтобы получать достаточную зарплату.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы меньше других жителей Украины довольны качеством услуг в городе.