«Николаевгаз» назвал «давлением на бизнес» решение АМКУ о наложении штрафа в ₴14 миллионов за доначисления населению

«Николаевгаз» считает, что 10 декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины, не разобравшись в ситуации, вынес поспешное и необоснованное решение оштрафовать операторов ГРМ за приведение газа к стандартным условиям при учете объемов потребленного газа.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как известно, АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 миллионов гривен и обязал нарушителей осуществить перерасчет бытовым потребителям – «Николаевгаз» за свое нарушение заплатит штраф в размере 14 миллионов гривен.

Отмечается, что в Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20°С и 760 мм рт.ст.). Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других.

Приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины «О рынке природного газа», Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа. Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРМ и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

«РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке», - говорится в сообщении.

Напомним, как в апреле 2019 года Нацкомиссия оштарфовала «Николаевгаз» на 850 тысяч гривен за доначисления в платежках. Позже «Николаевгаз» заявил о намерении обжаловать в суде наложенный Нацкомиссией штраф.