К 2021 году около 30 тысяч предпринимателей Николаевщины должны использовать кассовые аппараты - покупатели с помощью нарушителей смогут получать «кешбек»

Около 30 тысяч предпринимателей Николаевской области с 1 января 2021 года должны будут использовать кассовые аппараты. В то же время покупатели, которым не предоставили чек, могут пожаловаться и получить кэшбек в размере суммы покупки.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в ГУ ГНС в Николаевской области.

По словам и.о. начальника управления Дмитрия Прокофьева, регистратор расчетных операций должны будут использовать плательщики единого налога второй-четвёртой группы. Он отметил, что программы будут бесплатны, а установить их можно будет на любой гаджет.

По словам Александра Никуленко до 1 октября 2020 года плательщики единого налога второй-четвёртой групп вне зависимости от выбранного вида деятельности, объем дохода которых не превышает 1 миллион гривен, помимо реализации технично сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг, не обязаны использовать регистраторы расчетных операций.

Уже с 1 октября необходимость применения кассовых аппаратов возникает для "групп риска": - продажа товаров и услуг через интернет; - продажа технично сложных бытовых товаров, которые поделжат гарантийному ремонту - лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг - прдажа ювелтрных и бытовых изделий изз драгметаллов, драгоценных и полудрагоценных камней розничная торговля бушными товарами в магазинах - рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания, кроме продажи воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн, цистерн, бочек и бидонов; блюд и безалкогольных напитков в столовых и буфетах общеобразовательных учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений во время учебного процесса; - турагенства и туроператоры;

- гостиницы и подобные места временного размещения (группа 55.10 КВЭД);

- реализация текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Он отметил, что в случае превышения объема дохода 1 млн гривен, применение РРО становится обязательным и начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается в последующих налоговых периодах.

Главный государственный ревизор-инспектор отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями Сергей Дмитрик сообщил, что если предприниматель не установит кассовый аппарат в сроки, к субъекту хозяйствования может быть применен административный арест имущества. Также, если входе проверки будут установлены несоответствия фактов проведения расчетных операций, будут применяться штрафы в период с 19 апреля 2020 до 1 октября 2020 в размере:

- 10% стоимости товара, проданного с нарушениями - за нарушение, совершенное впервые;

- 50% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

После переходного периода (с 1 октября 2020 года) размер штрафов будет таким:

- 100% стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

- 150% стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

В ГНС отметили, что с 1 октября 2020 года покупатели смогут оспаривать выданные им чеки с нарушениями и получать «кэшбек» на покупки от 850 гривен. Компенсацию перечислят за счет штрафных санкций, примененных по результатам проверки жалобы, и она составит 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), указанных в жалобе. Получив возмещение, покупатель не должен будет из него платить налоги.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения будут обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО) при безналичных операциях.