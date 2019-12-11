Президент Зеленский подписаз закон о выделении 200 миллионов гривен на строительство Охматдета

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 200 миллионов гривен на строительство лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 10 декабря закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» № 2505 был подписан председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а 11 декабря его подписал Владимир Зеленский.

- Этот закон, инициированный Президентом Украины и внесенный в Верховную Раду как неотложный, позволит ускорить достройку детской больницы Охматдет на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году. Это позволит предоставлять высокоспециализированную медицинскую помощь детям, нуждающимся в Украине, - сказано на сайте главы государства.

Отметим, весь комплекс обновленного Охматдета составит более 67 000 кв. м. Это несколько блоков, в которых разместятся десять современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла законопроект в соответствии с которым для завершения строительства детской больницы Охматдет было выделено 200 млн грн.