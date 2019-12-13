Расходы главных распорядителей увеличиваются: В ОГА похвастались, чем бюджет Николаевщины на 2020 год лучше, чем на 2019

Руководство Николаевской областной государственной администрации рассказало, чем проект бюджета Николаевской области на 2020 год лучше, чем на 2019-й.

Об этом рассказала заместитель главы ОГА Татьяна Стахевич и глава департамента финансов Вадим Ищенко в интервью «Преступности.НЕТ».

Ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что бюджет на 2020 год лучше, чем тот, что был в 2019-м. По словам Татьяны Стахевич, одно из основных отличий в том, что расходы у главных распорядителей средств увеличиваются. А если увеличиваются расходы, значит у них «больше возможностей выполнить свои обязательства».

— Он лучше тем, что расходы главных распорядителей, они увеличиваются. Если больше расходы, значит больше и возможностей у наших областных структур выполнить свои функциональные обязательства – те, которые ставятся сегодня. Это, в первую очередь, образование. Вы знаете, что на сегодняшний день стоит задача создания Новой украинской школы и опорной школы, соответственно, в этом плане идет развитие, - сказала Стахевич.

При этом, Стахевич сначала заявила о строительстве новых школ, а позже отметила, что деньги будут идти на реконструкцию имеющихся.

— Будет капитальный ремонт, реконструкция тех школ, которые уже есть, которые будут уже приводиться в ту норму, которая называется «новая школа» или опорная школа, - сказала вице-губернатор.

В свою очередь, Вадим Ищенко отметил, что в проект бюджета заложены деньги на новое строительство в качестве софинансирования. К примеру, 40 миллионов гривен на социальную и культурную сферу запланировали на возможное строительство садиков и стадионов.

— Мы заложили 40 миллионов субвенции на социальную и культурную сферу. Хотят сделать национальную программу – построить школу, построить какой-то садик, какой-то стадион. Соответственно, будут даваться какие-то государственные деньги, мы будем добавлять свои деньги. И, например, Вознесенск, Николаев, скорее всего, это какой-то конкурс будет… Мы наперед закладываем эти деньги, чтоб потом это было планово, чтобы не искали, не проводили сессии, кого-то урезали, - сказал Ищенко.

Также он отметил, что еще 110 миллионов заложили на здравоохранение. В эту сумму запланировали 26 миллионов на ангиограф, софинансирование на приобретение автомобилей скорой помощи, а также на ремонт отделений в больницах.

Напомним, Кабинет министров на 70% уменьшил количество средств, выделяемых местным бюджетам на социально-экономическое развитие в 2019 году. Николаевщина в результате этого потеряла около 70% субвенции.