«Газпром» продает чешскую компанию, выигравшую полумиллиардный тендер на поставки для Южно-Украинской АЭС

Корейский промышленный гигант Korea Heavy Industry&Development покупает у российского «Газпромбанка» чешскую компанию «Škoda JS».

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на чешское издание «Hospodarske noviny» и президента корейской компании Патрика Джин-Сунг Джуна.

По его словам, сделка может быть закрыта в первой половине 2020 года. Сумма сделки может составить несколько сотен миллионов евро. Руководство «Škoda JS» пока что не подтверждает смену владельца, а российская сторона отказалась комментировать сделку.

По данным чешского издания, на решение о продаже «Škoda JS» повлияло ее включение в санкционный список США и корейский инвестор обещает решить эту проблему. «Škoda JS» принадлежит группе Уралмаш-Ижора, которая контролируется «Газпромбанком». Она является крупным поставщиком оборудования для НАЭК «Энергоатом».

Напомним, что в 2018 году чешская компания «Škoda JS a.s.» выиграла тендеры о закупке оборудования на общую сумму 14,5 миллионов евро, или 574 миллиона 220 тысяч гривен для Южно-Украинской АЭС.

Также сообщалось, что в суде рассматривается дело о легализации и отмывании доходов экс-депутатом от партии «Народный фронт» Николаем Мартыненко. Ему вменяют растрату средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получение взяток при закупке «Энергоатомом» оборудования у компании «Skoda JS». Дело расследуют правоохранители Украины, Швейцарии, Чехии.