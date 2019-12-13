Финпомощь коммунальным предприятиям и покупка ангиографа: Мэр Сенкевич анонсировал сессию горсовета на 20 декабря

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что 20 декабря может состоятся сессия городского совета, на которой депутатам предложат перераспределить на 2019 год неизрасходованные средства.

Об этом он рассказал в пятницу, 13 декабря, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— У нас на 20 декабря предварительно запланировано заседание сессия Николаевского горсовета, там будут в том числе будут предложены вопросы, которые касаются бюджета. Это связано с тем, что есть сроки работа казначейства. Кроме этого нам нужно до конца года перекинуть деньги, которые будут не израсходованы, на такие направления как финансирование облтеплоэнерго, водоканала, электротранса, и покупка ангиографа для города. Потому что есть субвенция 5,7 миллионов гривен и было бы глупо их не потратить, чтобы они вернулись в государство. Мы не такие богатые, чтобы разбрасываться миллионами гривен, - сообщил мэр.

В связи с этим, он попросил членов исполкома спланировать свой график на 20 декабря, чтобы была возможность провести перед сессией внеочередное заседание исполкома.

При этом, на уточняющий вопрос члена исполкома Александра Садыкова, будет ли на этой сессии утверждаться бюджета города на 2020 год, мэр сообщил, что пока непонятно будут ли депутаты готовы голосовать за новый бюджет.

Ранее сообщалось, что управление горздрава Николаева получило субвенцию от государства в размере 5 миллионов 700 тысяч гривен на покупку аппарата для сердечно-сосудистой диагностики. В частности сообщалось, что 19 августа управление уже объявило тендер на покупку ангиографа и, если процедура пройдет без обжалований, то в ноябре управление будет готово заключить договор на приобретение агиографического оборудования. Ожидаемая цена закупки установлена на уровне 23,9 миллионов гривен, то есть горсовету необходимо еще 18,2 миллиона гривен.

Что касается, предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», то им на погашение задолженности по зарплатам за 2,5 месяца и за электричество необходимо еще ₴16 миллионов на погашение долгов. Ранее предприятию выделили 10 миллионов гривен, позже добавили еще ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, руководитель «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко просил выделить ₴20 миллионов до конца года, однако депутаты бюджетной засомневались и хотят, чтобы финандепартамент все перепроверил.