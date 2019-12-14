В США суд запретил объединение Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp

Принадлежащие социальной сети Facebook сервисы Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp нельзя объединять. Предварительный судебный запрет наложила Федеральная торговая комиссия США.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Business Insider».

Причиной запрета стала политика интеграции сервисов Facebook между собой, которую назвали неконкурентной. Чиновники также опасаются, что интеграция сервисов Facebook в единую компанию может усложнить ее разделение в будущем после запуска планируемого антимонопольного дела.

Facebook не комментирует принятое решение. Известно, что несколькими месяцами ранее гигант социальных медиа беспокоился о том, что комиссия может наложить запрет на принятые в ней правила взаимодействия цифровых платформ. Эти правила уменьшали возможность конкуренции от приложений сторонних разработчиков.

Мессенджеры и платформы с функцией обмена сообщениями набирают популярность, особенно среди молодежи. Это делает их важными для бизнеса Facebook. Компания хочет обновить их, чтобы они соответствовали этому тренду. Директор публичной политики Facebook Мэтт Перальт сообщил, что купленные Facebook компании имели больше шансов на инновации как часть гиганта социальных медиа, чем поодиночке.

Напомним, что ранее Китай объявил, что начал разрабатывать новое поколение мобильной связи 6G.