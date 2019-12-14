Глава Госэкоинспекции анонсировал, что голландские специалисты проведут экспертизу в портах Николаева

Государственная экологическая инспекция договорилась об экологической экспертизе портов в Одессе, Николаеве и Южном.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Проведение экспертизы согласовали с представителями Администрации морских портов Украины, Мининфраструктуры и Офиса реформ при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Экспертизу проведут специалисты из Нидерландов, они начнут работу уже в начале следующего года.

Также Фирсов сообщил, что в Одессе состоялось совещание по работе Госэкоинспекции в Крымско-Черноморском округе.

«Получили много информации и несколько важных документов, часть из которых будут положены в основу дисциплинарных и уголовных производств. Также начато дисциплинарное производство в отношении руководителя».

«По нашему обращению Генеральная прокуратура начала уголовное производство в отношении экс-руководителя Госэкоинспекции Днепропетровщины Д. Шибко. Надеюсь на скорые результаты», - сообщил Фирсов.

Напомним, что ранее Фирсов уволил 15 глав областных управлений Госэкоинспекции. Также Егор Фирсов заявил, что прошлое руководство ведомства оставило документ с росписью «кураторов» за региональными управлениями инспекции.