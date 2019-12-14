«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленности

С 1 января 2020 года стоимость газа для промышленных потребителей снижена на 6% и составит 5500-6072 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку) в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, для промышленных потребителей, покупающих газ на условиях предоплаты, в январе стоимость газа снижена с 5861 гривен до 5500 гривен за тысячу кубометров газа.

Промпотребителям, покупающим газ без предоплаты, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 6072 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку), что также на 6% меньше декабрьской (6463 грн/тыс. куб. м).

Напомним, что ранее «Нафтогаз» снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% - до 4277 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).