В «Укрзалізниці» планируют ввести скидки для тех, кто заранее бронирует билеты

«Укрзалізниця» хочет продавать билеты по такому принципу как в авиакомпаниях с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки.

Об этом заявил член правления «Укрзалізниці» Марчин Целеевский, передает БизнесЦензор.

- Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов, - заявил Целеевский.

Он объяснил, что в УЗ одна цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно.

- Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше, - добавил Целеевский.

Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас компания проводит исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» планирует в 2020 году повышать цены на билеты каждый месяц.