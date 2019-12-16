На торги по реконструкции ДК «Молодежный» за треть миллиарда гривен снова подалась лишь скандальная фирма Стерпула - тендер отменили

Николаевский дворец культуры «Молодежный» во второй раз отменил торги на реконструкцию здания по улице Театральная, 1, на сумму 359 миллионов 964 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на публичном сайте закупок Prozorro.

Ранее сообщалось, что после корректировки проекта стоимость реконструкции николаевского ДК «Молодежный» увеличилась в четыре раза до трети миллиарда гривен. Аукцион должен был состояться 16 декабря 2019 года. Предполагалось, что работы подрядчик должен будет выполнить до 25 декабря 2023 года. На торги подалась лишь одна компания - ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» с предложением в 358 миллионов 831 тысячу 192 гривны. В связи с тем, что больше никто из фирм не подал свои предложения тендер отменили.

В этот раз ситуация повторилась, только теперь ПрАТ БК «Житлопромбуд-8» предложил на 540 тысяч 144 гривны меньше, чем в предыдущий раз, а именно - 358 миллионов 291 тысячу 48 гривен.

Стоит отметить, что первый тендер на реконструкцию провели осенью 2017 года. Ожидаемая стоимость была 93,2 миллиона гривен. Победила в торгах фирма ЧАО СК «Жилпромстрой-8», предложив за свои работы 90 миллионов гривен. Из бюджета подрядчику успели заплатить 22 миллиона 157 тысяч 803 гривны, после чего 26 июня 2019 года договор был разорван по причине существенных изменений проекта.

В 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Также в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.

При этом, члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольны новым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.

Напомним, что общая стоимость реконструкции площади Соборной составила 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны.

Как известно, директором фирмы является Григорий Стерпул. «Жилпромстрой-8» выступал подрядчиком по строительству и ремонту многих объектов в Николаеве и области. Отметим, что «Жилпромстрой-8» ранее уже проводил капитальный ремонт в многоэтажном здании суда по улице 68 Десантников, 2. Осенью 2013 года, частное акционерное общество «Жилпромстрой-8» уже получало 8 миллионов 768 тысяч 965 гривен за реконструкцию корпуса суда по этому адресу. Тогда условием договора было окончание работ до декабря 2013 года. Но работы продолжались в течение нескольких лет, и на его реконструкцию выделялось еще 32 миллиона гривен в 2016 году. При этом работы начали проводить до того, как был заключен договор. Позже, в 2017 году, госбюджет предусмотрел еще 15 миллионов гривен на капремонт Апелляционного суда для окончания работ. И в августе 2017 года это здания торжественно открыли. В свою очередь, Александр Ржепецкий, который на то время был главой Апелляционного суда Николаевской области, заявил, что затраты на ремонт нового здания суда абсолютно оправданы.

Помимо этого, в сентябре 2018 года «Жилпромстрой-8» выиграл тендер на капремонт трехэтажного корпуса апелляционного суда – по улице Садовая, 2А. Стоимость реконструкции этого здания, согласно заключенному договору, составила 21 миллион 237 тысяч гривен.

Изначально фирма должна была провести капитальный ремонт здания до 31 декабря 2019 года, но в августе этого года было подписано дополнительно соглашение, согласно которому срок выполнения работ продлен до конца 2020 года.

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала. 13 мая апелляционный хозяйственный суд отказался принимать апелляцию аэропорта на это решение из-за неоплаченных 895 тысяч 815 гривен судебного сбора. Суд дал аэропорту возможность в течении 10 дней подтвердить уплату сбора или же апелляционная жалоба считается неподанной и возвращается апеллянту.