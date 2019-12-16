Дело некачественных бронежилетов: Порошенко внес ₴19 миллионов залога за николаевского генерала Марченко

Семья Петра Порошенко внесла 19 миллионов гривен за начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковника Дмитрия Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО. Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко. Об этом лидер партии «Европейская Солидарность» сообщил во время благотворительного концерта группы «Ot Vinta», – говорится в сообщении.

По мнению Петра Порошенко, что обстоятельства так называемого «дела Марченко» хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления: «Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы».

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы).

По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ. Вскоре ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко. Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 76 миллионов гривен. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.