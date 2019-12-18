Кабмин направил более ₴300 миллионов на зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 декабря, принял решение о перечислении более 300 миллионов гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам», - написал он.

Напомним, что 12 октября Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 миллиарда гривен на выплату зарплат шахтерам.