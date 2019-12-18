«Николаевская ТЭЦ» за миллион гривен купила премиумную «Toyota Camry» перламутрового цвета

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» 12 декабря без тендера заказало у ООО «Кит-Т» легковой автомобиль за 985 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок «Прозорро».

Согласно договору, предприятие заказало у фирмы автомобиль «Toyota Camry Hybrid Premium» цвета «белый перламутр» 2019 года выпуска. Срок поставки автомобиля - до 31 декабря текущего года.

Салон автомобиля должен быть черного цвета с отделкой сидений кожей с перфорацией, отделкой дверных карт синтетической кожей, а декор интерьера должен быть в стиле «Tiger-eye».

Помимо этого должен быть селектор выбора режимов вождения (Eco/Normal/Sport), круиз-контроль, передние и задние датчики парковки (8 штук) с функцией автоматического торможения, обогрев сидений, климат-контроль, подушки безопасности, аудиосистема «Toyota» (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 и акустической системой JBL (усилитель, 9 динамиков).

Стоит отметить, что на различных сайтах по продажам автомобилей стоимость именно этой модели варьируется от 928 тысяч до 1 миллиона 378 тысяч гривен.

Напомним, ранее управление Службы безопасности Украины в Николаевской области заключило договор с ООО «М Моторс» на поставку двух автомобилей «Renault Duster» общей стоимостью 994 тысячи 500 гривен.

