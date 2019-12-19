Палата представителей США поддержала выделение Украине почти 700 миллионов долларов

Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Эта сумма Украине поступит в 2020 году.

Об этом сообщается на странице конгрессвумен от демократов Марси Каптур в Twitter.

По словам Каптур, в американском Конгрессе приняли законопроект о финансировании работы правительства США в 2020 году, в котором предусмотрено выделение Украине помощи в размере 698 млн долларов. Далее документ рассмотрят в Сенате США.

«В то время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой, или любой администрации, вновь незаконно задержать подобную поддержку», - заявила она.

Напомним, что ранее Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой военной поддержки в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».