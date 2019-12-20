С николаевского фермера взыскали ₴380 тысяч за самовольное занятие земли – урожай забрали в пользу государства

Снигиревский районный суд постановил взыскать 380 тысяч гривен с фермера, который самовольно занял участки лесного фонда в Березнеговатском районе общей площадью 11,7 гектара.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Эти участки фермер самовольно занял в октябре 2017 года и в апреле 2018, чем нанес ущерб интересам государства на сумму 386 тысяч гривен. Суд счел доказанной вину фермера в уголовном преступлении – самовольном занятии земельного участка и оштрафовал его на 3,4 тысячи гривен.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с виновного в пользу государства 380 тысяч гривен. Вещественные доказательства – собранный с этих участков урожай семян подсолнечника взыскали в доход государства.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура хочет отсудить у николаевского предпринимателя 650 гектаров земли, которые он незаконно отдал в субаренду.