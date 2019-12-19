На первоочередные нужды: «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить им ₴71,6 миллионов в 2020 году

Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить им в 2020 году на первоочередные нужды 71 миллион 650 тысяч гривен.

Об этом стало известно в четверг, 19 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам председателя комиссии Александра Бернацкий сообщил, что из 71,6 миллионов гривен, 43,3 миллиона пойдет на финансовые обязательства по субкредитным договорам, 15,6 миллионов на покупку тепловой энергии и 12,7 миллионов на месячный фонд заработной платы.

Члены комиссии отметили, что ранее директор КП Николай Логвинов заявлял, что на следующий год им нужно 60 миллионов гривен. Также они решили не рассматривать данный вопрос, потому что еще не видели проект бюджета на 2020 год.

Поэтому члены бюджетной комиссии направили обращение Николая Логвинову директору департамента финансов Вере Святелик, чтобы она во время представления бюджета на 2020 год объяснила, сколько средств запланировано на 2020 год на поддержку КП и, сколько и на какие мероприятия предусмотрено для облтеплоэнерго.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.

Поэтому, «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.