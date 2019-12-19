На новое строительство детсада №67 в Николаеве, который закрыли из-за аварийности, нужно 71 миллион гривен

Новое строительство детского сада №67 в Ингульском районе Николаева, который ранее закрыли из-за аварийного состояния, будет стоить порядка 70 миллионов гривен.

Об этом стало известно в четверг, 19 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник управления капитального строительства Николаевского горсовета Григорий Патока сообщил, что эскизный проект нового строительства разработало ООО «Инпроектбуд» по заказу управления капитального строительства. Главный архитектор проекта Лариса Перцула. В этом году подрядчик уже освоил 850 тысяч гривен на изготовление проекта.

Депутат Станислав Мишкур поинтересовался, какая стоимость строительства этого детского сада, на что Григорий Патока сообщил, что новое строительство вместе с демонтажем существующего здания обойдется в 71 миллион 165 тысяч гривен.

— В феврале-марте проект должен выйти с экспертизы, в бюджете есть деньги на оглашение тендера, - отметил чиновник.

Также он предложил каждый год выделять по 30 миллионов на такие объекты, и таким образом в городе за три года было бы 3-4 новых детских сада.

При этом, в мэрии заявили, что следующий на очереди по закрытию - сад №75. В тоже время, воспитанников детского сада №67 «Родничок», который признали аварийным и закрывают, предложили перевести в ближайшие детские сады.

Напомним, что в 2017 году зданию сада присвоили третью стадию аварийности, и была вероятность, что его могут демонтировать. Согласно открытым данным на сайте Prozorro, в 2016 году проводилась реконструкция кровли здания, а также проводился текущий ремонт помещений.

13 декабря 2018 года родителям сообщили о закрытии детсада №67. По словам начальника управления капитального строительства городского совета Романа Бохина за год техническое состояние здания ухудшилось и его отнесли к 4 категории аварийности, поэтому дальнейшая его эксплуатация опасна. Поэтому детей предложили перевести в ближайшие детские сады.

В свою очередь депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просили Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67, зданию которого 55 лет. Также они согласовали выделение ₴625 тысяч на противоаварийные работы в саду. Позже исполком горсовета принял решение о закрытии сада №67.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич пообещал, что аварийный детсад № 67 «Родничок» в Ингульском районе города, отстроят заново за два года.