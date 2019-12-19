«Николаевоблтеплоэнерго» разместило по городу пять баннеров с адресами должников: «От вашей уплаты зависит тепло в квартирах»

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» разместило по городу пять баннеров с адресами и суммами долга горожан за теплоснабжение.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Социальная реклама охватывает район Автовокзала, остановку Школьная (Соляные), Генерала Карпенко, проспект Мира, 30 и перекресток улицы Садовая и Пограничная. Отмечается, что баннеры будут периодически обновляться.

«От Вашей уплаты зависит тепло в квартирах. Именно с таким лозунгом предприятие ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало работу с должниками», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдел по работе с задолженностью проводит работу с такими абонентами в три этапа:

- первый этап - досудебная работа с должником, которая предусматривает телефонное оповещение инспекторами и автоматизированной системой должников о наличии долга, выход инспекторов по адресам должников и вручения им претензий;

- второй этап - судебный, наступает в том случае, когда предыдущая работа с должниками не дала результата и представляет собой обращение в суд в приказном или исковом производстве с заявлением о взыскании долга;

- третий этап - это принудительное взыскание долга через Государственную исполнительную службу, путем списания активов, т.е. денежных средств должника в национальной и иностранной валютах, если у должника отсутствуют денежные средства и другие ценности, способные погасить долг, взыскание происходит за счет ценного движимого имущества - транспортное средство, бытовая техника, ценные бумаги, ювелирные и другие бытовые изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом и отдельные части таких изделий, а также взыскание недвижимого имущества: здания, сооружения, помещения, квартира, дом, земельный участок.

«Уважаемые абоненты! Если Вы имеете задолженность по теплоснабжению, погасите ее в полном объеме или заключите договор реструктуризации на год», - говорится в сообщении.

Для получения более подробной информации абонентов ждут по адресам:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов - Пр. Центральный 141-Б, каб. № 10, 12, ул. Ген. Свиридова 40/1, 4 этаж

- для абонентов Корабельного района - в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: ул. Рыбная, 1-б, каб.№8

Справочная 46-51-30, 46-37-25

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» просит горожан погасить долги за отопление – задолженность составляет 71 миллион гривен.