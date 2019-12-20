Ангиограф, финпомощь КП и «теплые кредиты»: Исполком горсовета Николаева согласовал перераспределение бюджета на 2019 год

В пятницу, 20 декабря, перед заседанием сессии Николаевского городского совета, члены исполкома на внеочередном заседании согласовали перераспределение бюджета-2019 года на финпомощь городским КП и покупку ангиографа.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

— Увеличиваются средства за счет перераспределения, не дополнительные, на приобретение ангиографа – 17 миллионов 860 тысяч 750 гривен, и 12 миллионов взнос в уставный фонд «Николаевоблтеплоэнерго». И 4 миллиона на льготный проезд для «Николаевэлектротранс». И внутреннее перераспределение по департаменту ЖКХ на оплату электроэнергии, департаменту энергоэффективности на «теплые кредиты» и все, - сообщила директор департамента финансов Вера Святелик.

Члены исполкома без вопросов поддержали данный проект решения.

Напомним, ранее мэр Александр Сенкевич анонсировал сессию горсовета на 20 декабря, чтобы депутаты перераспределили бюджет 2019 года на финпомощь коммунальным предприятиям и покупку ангиографа.

Ранее сообщалось, что управление горздрава Николаева получило субвенцию от государства в размере 5 миллионов 700 тысяч гривен на покупку аппарата для сердечно-сосудистой диагностики. В частности сообщалось, что 19 августа управление уже объявило тендер на покупку ангиографа и, если процедура пройдет без обжалований, то в ноябре управление будет готово заключить договор на приобретение агиографического оборудования. Ожидаемая цена закупки установлена на уровне 23,9 миллионов гривен, то есть горсовету необходимо еще 18,2 миллиона гривен.

Что касается, предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», то им на погашение задолженности по зарплатам за 2,5 месяца и за электричество необходимо еще ₴16 миллионов на погашение долгов. Ранее предприятию выделили 10 миллионов гривен, позже добавили еще ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, руководитель «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко просил выделить ₴20 миллионов до конца года, однако депутаты бюджетной засомневались и хотят, чтобы финандепартамент все перепроверил.