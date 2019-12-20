На фонтаны и туалеты: На Манганариевский сквер, который строят с 2012 года, направят еще ₴16 миллионов из бюджета Николаева

На окончание реконструкции Манганариевского сквера, работы по которому начали еще в 2012 году, из бюджета города направят еще 16 миллионов гривен.

Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря, в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял член исполкома Михаил Беседин, который поинтересовался, что планируют делать в Манганариевском сквере за 16 миллионов гривен, хотя ранее на него уже потратили более 60 миллионов. В свою очередь, он предложил направить эти деньги на установку противопожарной безопасности в школах.

— Так может лучше достроить их (туалеты, - ПН) и запустить. Или пусть так и стоят? – спросил мэр Александр Сенкевич.

На что, Михаил Беседин задал встречный вопрос, существует ли без них сквер. Александр Сенкевич ответил риторически, что Николаев существует и без филармонии, и без бассейна, но это не означает, что в городе этого не должно быть.

В свою очередь, директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что в этом году выполнена корректировка проектной документации по данному объекту и при корректировке изменилась и сметная стоимость.

— На сегодняшний день стоимость объекта составляла 62 миллиона гривен. Те работы, которые выполнены, я не готов сказать, сколько точно это стоило. Но на это было потрачено около 30 миллионов. На следующий год мы закладываем деньги на запуск фонтанов и запуск технических помещений: туалеты и другие помещения по скверу, поэтому 16 миллионов нужны ля этого, - заявил чиновник.

Реконструкцией сквера в 2012-2013 годах занималось ООО «Форсаж», учредителем и руководителем которого является экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Виктор Дробот. В итоге рассчитываться за выполненные отчасти некачественно работы (тротуарная плитка провалилась, сетка на баскетбольной площадке через месяц порвалась) приходится бюджету города Николаева. Сколько всего потрачено денег на эти работы – окончательно неизвестно, однако эта сумма оценивалась более чем в 20 миллионов гривен. Ранее экс-вице-мэр Николаева Евгений Шевченко обвинил Дробота в воровстве бюджетных средств при реконструкции сквера.

Сам Виктор Дробот в комментарии журналистам уже после побега Виктора Януковича из Украины заявлял, что «опричники» экс-губернатора Николаевщины Николая Круглова требовали от него 20% отката за проект. При этом фонтан в сквере с 2012 года так и не заработал.

Напомним, что в 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевском «Сердце города» направили 4 миллиона гривен. Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не запустили. Также, Сенкевич обещал запустить его в 2017 году, но этого не произошло.

В апреле 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич снова пообещал, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом текущего года.

В мае 2019 года неизвестные украли оборудование из-под фонтана в «Сердце города». Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что фонтан в парке «Сердце города» планируют запустить к 230-летию города. Однако в июле 2019 года заявил, что обещанного ранее октрытия не состоится, ведь на реконструкцию фонтана нет денег.

В частности, мэр Николаева в сентябре 2019 года сообщил, что в 2020 году недостроенный Манганариевский сквер могут ввести в эксплуатацию.