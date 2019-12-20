Президент Украины присвоил звание заслуженного юриста адвокату «регионала» Ефремова

Адвокат Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №920/2019.

Солодко наградили «за вклад в развитие правового государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, высокий профессионализм».

Как сообщает «Лига.net», Солодко – адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Политика подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прямой поддержке преступной организации «ЛНР», незаконном завладении имуществом предприятия «Луганскуголь». Кроме того, ему инкриминировали нанесение ущерба правам, свободам и интересам граждан из-за принятия диктаторских законов 16 января 2014 года – в разгар Революции достоинства. Но дело по диктаторским законам закрыли.

Кроме Ефремова Солодко защищает экс-министра юстиции при Викторе Януковиче Александра Лавриновича. Его обвиняют в соучастии в узурпации власти беглым президентом. Также, по версии следствия, он растратил $1,1 миллиона бюджетных средств, закупив услуги американских фирм под видом юридической помощи в деле «Тимошенко против Украины», рассмотрение которого на момент закупки было завершено.

Помимо прочего, Солодко является адвокатом экс-главы Госфинуслуг Василия Волги, которого в 2012 году осудили на пять лет за покушение на получение взятки.

Напомним, что ранее заместителем главы Офиса Президента назначили адвоката, который защищал в суде «регионалов» Ефремова и Лукаш.