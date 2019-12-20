Кабмин в новом году рассмотрит законопроекты о растаможке автомобилей – до принятия новых законов «евробляхеров» штрафовать не будут

Кабинет Министров на первом заседании в 2020 году, которое состоится 14 января, рассмотрит законопроекты, которые касаются растаможки автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

20 декабря состоялось совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсен Аваков, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации «Автоевросила» Олега Ярошевича и представителей Национальной полиция Украина.

Участники общественной организации просили правительств рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза № 2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной раде.

«Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто», – говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что до принятия новых законов, полиция штрафовать не будет.

Напомним, что 12 сентября Рада отсрочила штрафы за нерастаможку «евроблях»