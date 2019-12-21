«Неофициальный мэр» Одессы отпраздновал свой день рождения в элитном отеле – для него пели Земфира и Мумий Тролль

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник отпраздновал свое 50-летие в Лондоне, для него пели известные исполнители Земфира и Мумий Тролль.

Об этом сообщает журналистка «Нового времени» Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.

«Найти фотографии Галантерника – большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм. Итак, шаг первый. Видим, что кто-то написал, что Галантерник отмечал свой день рождения в Лондоне. Заходим в инстаграм его жены – дизайнера Натальи Зинько и смотрим все ее сториз. В сториз видно, что была какая-то вечеринка, но что, где и как, неизвестно. Есть только один отмеченный гость в сториз – dj_ginsburg. Заходим в инстаграм dj_ginsburg и смотрим его сториз. В его сториз находим, что на этой вечеринке выступала Земфира. А дальше уже идем по гостям, которые с радостью тэгают друг друга в сториз и переходим из одного профиля в другой».

«По сториз узнаем, что на юбилее Галантерника пела Земфира и даже исполняла «Небо Лондона», а также Мумий Тролль. Что среди гостей было много подруг Натальи Зинько. Например, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и Лиза Наумова, супруга Игоря Фрумана, фигуранта скандала об импичменте Трампа. Наумова с ним разводится. Конечно же, одна из гостей не выдерживает и ставит геотег, и мы узнаем место проведения вечеринки Галантерника в Лондоне», - сообщает Бердинских.

Вечеринку проводили в «Mandarin Oriental Hyde Park London» – отеле, номера в котором стоят от 600 до 5 тысяч фунтов стерлингов.

«Вот так отгулял свое 50-летие бывший одесский ФОП Галантерник. Согласно регистрационным документам, ФОП Галантерник закрыл всего пару лет назад. А в его официальной собственности была лишь однокомнатная квартира в Одессе, которую он тоже продал», - сообщила журналистка.

«Новое время» сообщает, то Владимира Галантерника называют неофициальным градоначальником Одессы. Мультимиллионер контролирует рынок Привоз, живет в Лондоне и «решает» одесские вопросы. Сам бизнесмен – человек непубличный. За последние годы на публике Галантерник появился лишь однажды – на открытии первого Одесского международного кинофестиваля в 2010.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты требовали проверить факты сотрудничества мэра Одессы Труханова с группировкой Галантерника-Ангерта.