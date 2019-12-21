Украина и Россия договорились продолжить транзит газа – контракт должны подписать до Нового года

Украина и Россия по итогам встречи в Минске подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на российский ТАСС и представителя «Газпрома».

- Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, - заявил представитель российской компании.

Пресс-служба Президента Украины подтвердила, что были достигнуты окончательные договоренности по принципиальным позициям, связанным с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

Подробности должны рассказать в субботу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу. Больше судебных исков и споров не будет. Новый контракт на транзит газа будет заключен сроком на пять лет. По словам Козака, подписание контракта ожидается до Нового года.