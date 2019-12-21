Транзит российского газа продлят на пять лет, РФ вернет деньгами $3 миллиарда долгов, – министр Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель официально подтвердил, что Украина договорилась о продлении транзита российского газа на период 2020-2024 годов.

Об этом он сказал на брифинге 21 декабря по итогам последнего двухдневного раунда газовых переговоров, сообщает «Левый берег».

- Два сложных, непростых дня конструктивных переговоров, в результате которых достигнуто пакетное понимание, как будут продвигаться наши взаимоотношения, - сказал Оржель.

Он сообщил, что договоренности предусматривают продолжение транзита и выплату Россией больше 2,9 млрд долларов «Нафтогазу» в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Оржель добавил, что новый газовый контракт будет подписан на пять лет, но его можно будет продлить.

- Транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Что также важно – зафиксированы минимально гарантированные объемы для транзита. Первый год – 65 [млрд кубометров] и 40 [млрд кубометров] следующие четыре года. У нас есть определенное снижение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти, то есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, - сказал он.

По словам Оржеля, конечный размер тарифа должен определить регулятор.

- Пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по будущим арбитражам. То есть решение о 3 млрд четко определено, другие иски в рамках пакета будут отозваны, - добавил он.

- Мы сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер, Украина выполняет свои обязательства, Украина обеспечивает энергетическую безопасность в Украине, - подытожил Оржель.

Он добавил, что новый контракт планируется подписать до конца года.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Украина при участии Еврокомиссии пыталась добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в «Нафтогазе» изначально были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко говорил , что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.