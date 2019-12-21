Украина откажется от исков к России по газу на $12,25 миллиарда – эта сумма была возможным выигрышем в суде

Договоренности об отзыве иска «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12,25 миллиарда стороны достигли во время трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Об этом сообщил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Важный момент: мы регулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть визия относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 миллиардах четко определено, а решения о других (арбитражах) будут непосредственно в рамках пакета отозваны, - сказал он.

- Все решения являются пакетными, то есть мы одновременно выполняем все элементы, о которых мы договорились. На самом деле, это политический документ, предусматривающий шаги от компаний. Компании подпишут договоры на интерконнект – это обязательно. 12,2 миллиарда – это потенциальный выигрыш в арбитражах, 12,2 – это не то, что мы имеем как 3,3 – это непосредственно мы можем взять уже до Нового года, потому что это зафиксировано. 12,2 и другие решения будут пересматриваться и урегулироваться, - добавил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долгов по Стокгольмскому арбитражу.