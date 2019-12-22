Стоимость реконструкции николаевского онкодиспансера вырастет – в ходе ремонта обнаружились дополнительные работы

Стоимость ремонта николаевского областного онкологического диспансера увеличится из-за дополнительных работ.

Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации Илья Лукин, сообщает «Преступности.НЕТ».

Лукин рассказал, что само руководство больницы начало указывать на дополнительные виды работ.

«В ходе выполнения работ обнаружили много дополнительных работ. Сама больница начала в процессе выполнения работ говорить, что где-то нужно добавить, достроить. В проекте было не учтено очень много всего. Например, утепление кровли: переделывают полностью и в проекте, и по факту. Плюс к оборудованию нужно поставить источник, который стоит 9 миллионов — этого тоже в проекте нет. То есть, на эту сумму вырастет проект», - сказал Лукин.

Корректировка проекта будет проведена в конце декабря, тогда и выяснится конечная сумма ремонта. Сейчас на реконструкцию больницы выделено 8,3 миллиона из областного бюджета и 73 миллиона из Государственного фонда регионального развития.

«В этом году мы закупаем оборудование, мы уже оплатили на 14 миллионов. Всего 47 миллионов гривен уйдет на оборудование и 26 миллионов уйдет на строительство», - добавил Илья Лукин.

Напомним, для ремонта радиологического корпуса в Николаевском областном радиологическом диспансере закупают необходимые материалы и оборудование.