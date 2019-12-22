Никогда не сдаваться и преодолевать трудности: Президент Зеленский поздравил сборную Украину с выступлением на Дефлимпийских играх

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии», - цитирует слова Зеленского пресс-служба.
Президент отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.
«Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности», - подчеркнул он.
Напомним, международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия.