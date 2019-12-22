Никогда не сдаваться и преодолевать трудности: Президент Зеленский поздравил сборную Украину с выступлением на Дефлимпийских играх

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии», - цитирует слова Зеленского пресс-служба.

Президент отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.

«Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности», - подчеркнул он.

Напомним, международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия.

Юлия Акимова

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