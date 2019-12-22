В николаевской полиции проводят проверку по факту ранения, которое получила девушка недалеко от стрельбища

Николаевские полицейские начали проверку по факту ранения, которое получила 38-летняя местная жительница недалеко от полицейского стрельбища.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Ранее николаевец Денис Вовк заявил, что его жена Татьяна 20 декабря получила ранение, когда находилась возле полицейского стрельбища в Матвеевке – Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежду, ни другие части тела не были поверждены.

Полиция начала уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие.