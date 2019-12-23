В Украине 1,5 миллиона безработных, - министр развития экономики Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время визита в государственное предприятие Турбоатом, передают в пресс-службе Минэкономики.

«У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 миллиона. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят», — сообщил Милованов.

По его словам, в правительстве поставили цель сократить безработицу до 5%. При этом размер зарплат в Украине должен ежегодно расти на 2 тысячи гривен ($85,6).

Ранее сообщалось, что жители Южного в Одесской области считают, что город вымирает из-за расцвета преступности и безработицы.